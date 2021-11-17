Аварія сталася пізно ввечері. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Водієві стало зле за кермом

У Червонограді вечері 16 листопада в районі застави трапилася ДТП за участю трактора та 3 автомобілів. Правоохоронці попередньо встановили, що трактористу раптово стало погано за кермом. Чоловік не впорався з керуванням, тож врізався у 3 припарковані на узбіччі авто.

На місце події викликали швидку. Водія трактора відвезли до лікарні. Постраждалих внаслідок ДТП не було. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.

На Львівщині некерований трактор в'їхав у 3 автівки: водієві стало погано за кермом
У Червонограді 16 листопада трапилась ДТП / Фото "Над Бугом"

Коротко про останні ДТП на Львівщині

На Львівщині некерований трактор в'їхав у 3 автівки: водієві стало погано за кермом
Водій трактора в'їхав у 3 автівки / Фото "Над Бугом"

На Львівщині некерований трактор в'їхав у 3 автівки: водієві стало погано за кермом
Чоловік потрапив у лікарню / Фото "Над Бугом"