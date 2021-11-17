Аварія сталася пізно ввечері. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
До теми Водій маршрутки збив 70-річного чоловіка на Львівщині: постраждалий – у реанімації
Водієві стало зле за кермом
У Червонограді вечері 16 листопада в районі застави трапилася ДТП за участю трактора та 3 автомобілів. Правоохоронці попередньо встановили, що трактористу раптово стало погано за кермом. Чоловік не впорався з керуванням, тож врізався у 3 припарковані на узбіччі авто.
На місце події викликали швидку. Водія трактора відвезли до лікарні. Постраждалих внаслідок ДТП не було. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.
У Червонограді 16 листопада трапилась ДТП / Фото "Над Бугом"
Коротко про останні ДТП на Львівщині
- На трасі Київ – Чоп 10 листопада водій Nissan збив 13-річного школяра. Підліток у важкому стані потрапив у лікарню.
- У Львові 8 листопада п'яний водій зіштовхнувся з 3 автівками менше ніж за 20 хвилин. Кожного разу чоловік намагався втекти з місця ДТП. Його затримав небайдужий львів'янин.
- На Львівщині 9 листопада 34-річний білорус збив жінку на пішохідному переході. Постраждала внаслідок дуже важких травм померла на місці ДТП.
- Того ж дня на трасі Львів – Луцьк жителька Івано-Франківської області збила чоловіка. Постраждалий також загинув.
- У селі Рясне-Руське 8 листопада 14-річний мотоцикліст збив велосипедиста. Внаслідок зіткнення 63-річний чоловік помер на місці аварії.
Водій трактора в'їхав у 3 автівки / Фото "Над Бугом"
Чоловік потрапив у лікарню / Фото "Над Бугом"