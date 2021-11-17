Аварія сталася пізно ввечері. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Водієві стало зле за кермом

У Червонограді вечері 16 листопада в районі застави трапилася ДТП за участю трактора та 3 автомобілів. Правоохоронці попередньо встановили, що трактористу раптово стало погано за кермом. Чоловік не впорався з керуванням, тож врізався у 3 припарковані на узбіччі авто.

На місце події викликали швидку. Водія трактора відвезли до лікарні. Постраждалих внаслідок ДТП не було. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.



У Червонограді 16 листопада трапилась ДТП / Фото "Над Бугом"

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Водій трактора в'їхав у 3 автівки / Фото "Над Бугом"



Чоловік потрапив у лікарню / Фото "Над Бугом"