Авария произошла поздно вечером. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Водителю стало плохо за рулем

В Червонограде 16 ноября в районе заставы произошло ДТП с участием трактора и 3 автомобилей. Правоохранители предварительно установили, что трактористу внезапно стало плохо за рулем. Мужчина не справился с управлением, поэтому врезался в 3 припаркованных на обочине авто.

На место происшествия вызвали скорую. Водителя трактора отвезли в больницу. Пострадавших в результате ДТП не было. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

На Львівщині некерований трактор в'їхав у 3 автівки: водієві стало погано за кермом
В Червонограде 16 ноября произошло ДТП / Фото "Над Бугом"

Коротко о последних ДТП на Львовщине

На Львівщині некерований трактор в'їхав у 3 автівки: водієві стало погано за кермом
Водитель трактора въехал в 3 машины / Фото "Над Бугом"

На Львівщині некерований трактор в'їхав у 3 автівки: водієві стало погано за кермом
Мужчина попал в больницу / Фото "Над Бугом"