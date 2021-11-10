Мужчине даже удалось забрать у него документы. После этого он вызвал на место аварии патрульных.

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Пьяный водитель совершил 3 ДТП

Приблизительно в 18:00 водитель ZAZ Daewoo столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия. Уже через несколько минут он совершил еще 2 ДТП на проспекте Красной Калины. Сначала нарушитель въехал в автомобиль Volkswagen Polo, а затем, сдавая назад, ударил Mitsubishi Lancer. Мужчине снова удалось скрыться с места аварии.

Другой водитель, который все это увидел, догнал беглеца и перекрыл ему дорогу своим автомобилем. Также мужчина отобрал у нарушителя документы. Через мгновение на место происшествия приехали патрульные. У 30-летнего львовянина обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве Drager показала результат 2,44 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

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Водитель был очень пьяным / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Мужчине грозит немалый штраф

Патрульные составили на нарушителя 7 протоколов:

  • 3 протокола за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП";
  • еще 3 – за "оставление места дорожно-транспортного происшествия"
  • за "управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Кроме того, одна из пострадавших указала в объяснении, что виновник ДТП говорил по телефону, когда врезался в ее авто. Поэтому на нарушителя вынесли объединенное постановление за "пользование во время движения средствами связи" и "управление транспортным средством без необходимых документов".

За управление в пьяном виде львовянину грозит 10,2 тысяч гривен штрафа. Также его могут лишить водительского удостоверения на год.