На Львівщині вируватиме негода: рятувальники оголосили штормове попередження

На Львівщині 2 вересня знову очікують зливи та шквальний вітер. Рятувальники попередили про погіршення погодних умов та оголосили штормове попередження.

Погода на Львівщині буде осінньою. Стовпчики термометрів не підіймуться вище 16 градусів тепла.

До теми Синоптики попереджають про шквальний вітер та дощі: прогноз погоди на 2 вересня

Рятувальники оголосили штормове попередження

У ДСНС розповіли, що 2 вересня на Львівщині будуть грози та пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15 –20 метрів за секунду. Тож рятувальники оголосили штормове попередження.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101",

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники закликають жителів області бути уважними й обережними під час негоди та зважати на прогноз синоптиків.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу

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Прогноз погоди на 2 вересня

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, на Львівщині 2 вересня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром над Європейською територією Росії. В області буде хмарно з проясненнями. Вдень падатимуть короткочасні дощі, місцями очікують грози. Також можливе погіршення видимості під час опадів.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень його швидкість подекуди підвищуватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 2 вересня / Дані Укргідрометцентру