Погода во Львовской области будет осенней. Столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов тепла.

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Спасатели объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС рассказали, что 2 сентября во Львовской области будут грозы и порывы северо-западного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение.

Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101",

– говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей области быть внимательными и осторожными во время непогоды и учитывать прогноз синоптиков.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала

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Прогноз погоды на 2 сентября

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, на Львовщине 2 сентября погоду будет определять тыловая часть циклона с центром над Европейской территорией России. В области будет облачно с прояснениями. Днем будут падать кратковременные дожди, местами ожидают грозы. Также возможно ухудшение видимости во время осадков.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем его скорость местами будет повышаться до штормовых значений – 15 – 20 метров за секунду. Температура будет колебаться от 14 до 16 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 2 сентября / данные Укргидрометцентра