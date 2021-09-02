Погода на Львівщині буде осінньою. Стовпчики термометрів не підіймуться вище 16 градусів тепла.

До теми Синоптики попереджають про шквальний вітер та дощі: прогноз погоди на 2 вересня

Рятувальники оголосили штормове попередження

У ДСНС розповіли, що 2 вересня на Львівщині будуть грози та пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15 –20 метрів за секунду. Тож рятувальники оголосили штормове попередження.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101",

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники закликають жителів області бути уважними й обережними під час негоди та зважати на прогноз синоптиків.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу

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Прогноз погоди на 2 вересня

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, на Львівщині 2 вересня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром над Європейською територією Росії. В області буде хмарно з проясненнями. Вдень падатимуть короткочасні дощі, місцями очікують грози. Також можливе погіршення видимості під час опадів.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень його швидкість подекуди підвищуватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 2 вересня / Дані Укргідрометцентру