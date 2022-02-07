На Львівщині військовий розікрав 800 тисяч гривень на опаленні
Джерело:Управління СБУ у Львівській області
Співробітники СБУ затримали посадовця Міноборони. За даними слідства, він привласнив 800 тисяч гривень на опаленні.
Посадовця викрили оперативники СБУ спільно зі слідчими ДБР. Процесуальне керівництво розслідування проводила Львівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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Посадовець привласнив 800 тисяч гривень
В одній із квартирно-експлуатаційних частин Львівщини, що підпорядковується Міноборони, СБУ викрила корупційну схему. Оперативники встановили, що посадовці вносили в акти прийому-передачі неправдиві дані щодо опалювальних площ будівель.
Однак фактично ці будівлі не опалювалися. Через це на рахунки надавача послуг безпідставно перераховувалися гроші з держбюджету. Ці махінації завдали збитків на понад 800 тисяч гривень.
Посадовця затримали / Фото Управління СБУ у Львівській області
Посадовцю повідомили про підозру
Співробітники СБУ оголосили начальнику квартирно-експлуатаційного відділу, який раніше був заступником начальника КЕЧ Яворівського району, підозру в недбалому ставленні до військової служби.
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме він 4845 до 5525 гривень штрафу, службове обмеження терміном до 2 років або до 3 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Вони намагаються встановити особи усіх причетних до цього злочину серед посадовців КЕЧ та Міноборони.