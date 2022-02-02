Чиновник "не побачив", що документи не відповідають реальному становищу

У 2018 році на тендері Міноборони щодо будівництва казарм у Маріуполі перемогла приватна одеська фірма. Після укладення договорів, підприємець залучив до схеми власну дружину і знайомого, які були директорами пов'язаних з будівництвом підприємств.

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Компанія-переможець та інші учасники оборудки видавали Міноборони неправдиві документи про оплату. У них ділки вказували відомості щодо робіт та будівельних матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались.

Слідчі задокументували понад 10 фактів завищення обсягів виконаних будівельних робіт, а також вартості начебто використаних під час будівництва матеріалів,

– розповіли у ДБР.

Водночас посадовець міністерства "не побачив", що перелік виконаних робіт з будівництва казарм не відповідають дійсності. Він не перевірив довідки про вартість будматеріалів та підписав документи, дозволивши оплату.



Через дії зловмисників Держбюджет втратив 10,5 мільйона гривень

Що загрожує експосадовцю

Внаслідок недбалості військового керівника упродовж вересня 2018 року – червня 2019 року злочинна група привласнила майже 11 мільйонів гривень державних коштів.

Наразі колишній військовий начальник обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Йому загрожує ув'язнення терміном до 7 років.

Обвинувальні акти щодо 3 учасників схеми направили до Приморського районного суду Одеси у червні 2021 року. Їх звинувачують у: