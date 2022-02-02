Чиновник "не увидел", что документы не соответствуют реальному положению

В 2018 году на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе победила одесская частная фирма. После заключения договоров, предприниматель привлек к схеме собственную жену и знакомого, которые были директорами связанных со строительством предприятий.

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Компания-победитель и другие участники сделки выдавали Минобороны ложные документы об оплате. В них дельцы указывали сведения о работах и строительных материалах, которые фактически не выполнялись и не использовались.

Следователи задокументировали более 10 фактов завышения объемов выполненных строительных работ, а также стоимости якобы использованных при строительстве материалов,

– рассказали в ГБР.

В то же время чиновник министерства "не увидел", что перечень выполненных работ по строительству казарм не соответствует действительности. Он не проверил справки о стоимости стройматериалов и подписал документы, разрешив оплату.



Из-за действий злоумышленников госбюджет потерял 10,5 миллиона гривен

Что грозит экс-чиновнику

Вследствие халатности военного руководителя в течение сентября 2018 года – июня 2019 года преступная группа присвоила почти 11 миллионов гривен государственных средств.

Сейчас бывший военный начальник обвиняется в халатном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения. Ему грозит заключение сроком до 7 лет.

Обвинительные акты в отношении 3 участников схемы направили в Приморский районный суд Одессы в июне 2021 года. Их обвиняют в: