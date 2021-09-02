На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі

У Новояворівську 2 вересня загорілась припаркована автівка Opel Vectra. Вогонь спалахнув у моторному відсіці.

Пожежу гасили 4 рятувальники. Обставини виникнення займання встановить поліція.

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На Львівщині палав Opel Vectra

О 2:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Юрія Липи.

Там біля будинку №3 спалахнув Opel Vectra.

До місця виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.

Вогнеборцям вдалось повністю загасити пожежу о 2:35.

Полум'я знищило моторний відсік та пошкодило салон автомобіля на площі 2 квадратні метри.

До ліквідації займання залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення пожежі.



У Новояворівську спалахнула автівка / Фото ДСНС Львівщини



Поліція встановлює обставини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини