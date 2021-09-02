На Львівщині встановили новий комплекс автофіксації порушень ПДР: локації камер

На Львівщині встановили новий комплекс фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Він почне працювати вже 3 вересня.

Камеру встановили у селі Нагірне. Вона фіксуватиме порушення ПДР автоматично.

До теми На Львівщині запрацювали ще 5 комплексів фіксації порушень ПДР

На Львівщині запрацює новий комплекс фіксації порушень ПДР

Заступник директора департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький повідомив, що 3 вересня на Львівщині запрацює ще один комплекс фото та відеофіксації порушень ПДР. Його встановили на трасі Київ – Чоп на 685 км+309 автодороги, у селі Нагірне. Камеру спрямували у напрямку села Долинівка.

На цій ділянці траси діє обмеження швидкості до 50 кілометрів за годину. Комплекс контролюватиме дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Де ще стоять комплекси фіксації порушень ПДР

на 21 кілометрі+671 та 53 кілометрі+580 траси М-10 Львів – Краковець (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 3 кілометрі+360 Західного обходу міста Львова (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 16 кілометрі+153 автодороги М-11, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 21 кілометрі+671 автодороги М-10, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 53 кілометрі+580 автодороги М-10, у напрямку Краковця (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 528 кілометрі+459 автодороги М-06, у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 3 кілометрі+360 автодороги М-10-01, у напрямку села Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину).