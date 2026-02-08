На Львівщині ввели 10 черг аварійних відключень

В Україні досі складна ситуація в енергетиці. В деяких регіонах запроваджують аварійні відключення.

Про це повідомили у Львівобленерго.

Чому у Львові аварійні відключення?

Причину енергетики не назвали, як і тривалість відключень.

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Львові та області введені десять черг графіків аварійних відключень,

– ідеться в повідомленні.



Якими мали бути графіки стабілізаційних відключень на Львівщині 8 лютого / Львівобленерго

Зауважимо, що протягом неділі, 8 лютого, графіки для Львова та області змінювалися в бік посилення обмежень.

Як дізнатися, яка в мене черга аварійних чи погодинних відключень у Львові:

Як будуть відключати світло 9 лютого?

В Укренерго розповіли, що планують на цей день.

В понеділок, 9 лютого протягом всієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать застосовувати аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах,

– написали там.

І нагадали, що в українців немає світла тому, що Росія атакувала енергосистему ракетами та дронами.

Важливо! Слід стежити за офіційними сторінками Укренерго, ДТЕК і обленерго свого регіону, щоб бути в курсі подій. Адже ситуація може стрімко змінитися буквально за 5 хвилин.

Що говорить влада про ситуацію в енергетиці України?

Нагадаємо, 15 січня в Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці. Вона діє досі.

Увечері 8 лютого міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об'єктів, уражених Росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації,

– написав він.

8 лютого мають запустити додаткові 9 МВт потужності у Києві.

Втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит удалося завдяки найбільшому добовому обсягу імпорту електроенергії.