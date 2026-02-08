На Львівщині ввели 10 черг аварійних відключень
- На Львівщині введено десять черг аварійних відключень.
- Причини та тривалість відключень енергетики не назвали.
В Україні досі складна ситуація в енергетиці. В деяких регіонах запроваджують аварійні відключення.
Про це повідомили у Львівобленерго.
Чому у Львові аварійні відключення?
Причину енергетики не назвали, як і тривалість відключень.
За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Львові та області введені десять черг графіків аварійних відключень,
– ідеться в повідомленні.
Якими мали бути графіки стабілізаційних відключень на Львівщині 8 лютого / Львівобленерго
Зауважимо, що протягом неділі, 8 лютого, графіки для Львова та області змінювалися в бік посилення обмежень.
Як дізнатися, яка в мене черга аварійних чи погодинних відключень у Львові:
на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла";
у боті Львівобленерго у Viber (для побутових споживачів);
у боті Львівобленерго у Telegram (для побутових споживачів);
у боті Львівобленерго Бізнес у Viber (для юридичних споживачів);
у боті Львівобленерго Бізнес у Telegram (для юридичних споживачів);
у мобільному застосунку КомКом.
Як будуть відключати світло 9 лютого?
В Укренерго розповіли, що планують на цей день.
В понеділок, 9 лютого протягом всієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.
В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать застосовувати аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах,
– написали там.
І нагадали, що в українців немає світла тому, що Росія атакувала енергосистему ракетами та дронами.
Важливо! Слід стежити за офіційними сторінками Укренерго, ДТЕК і обленерго свого регіону, щоб бути в курсі подій. Адже ситуація може стрімко змінитися буквально за 5 хвилин.
Що говорить влада про ситуацію в енергетиці України?
Нагадаємо, 15 січня в Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці. Вона діє досі.
Увечері 8 лютого міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.
Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об'єктів, уражених Росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації,
– написав він.
8 лютого мають запустити додаткові 9 МВт потужності у Києві.
Втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит удалося завдяки найбільшому добовому обсягу імпорту електроенергії.