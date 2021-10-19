На Львівщині зафіксували рекордну смертність в Україні від COVID-19

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – доволі тривожна. В області 18 жовтня зафіксували рекордну смертність від коронавірусу серед усіх регіонів України.

Загалом 18 жовтня в Україні померли 538 пацієнтів. Своєю чергою, виявили COVID-19 у понад 15,5 тисячі людей.

До теми Рекорд смертей: COVID-19 в Україні підтвердили у 15,5 тисяч людей, понад 500 померли

На Львівщині виявили майже 1000 нових хворих

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у понад 165,2 тисячі жителів Львівщини. 4263 хворі померли, а понад 140 тисяч – одужали.

Лабораторні центри області 18 жовтня провели 2605 ПЛР-тестів. 959 з них виявились позитивними. Серед інфікованих є 461 львів'янин.

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, станом на ранок 19 жовтня від COVID-19 померли 65 жителів області. Це найбільший показник смертей за минулу добу в Україні.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 78,5 тисячі людей. Понад 67 тисяч хворих вже одужали, а 2086 – померли.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 165 тисяч людей / Дані ЛМР

Важливо Інших варіантів немає, – Садовий пояснив, чому у Львові посилили карантин

Яка ситуація у лікарнях

На Львівщині 18 жовтня госпіталізували 311 людей із діагнозом COVID-19. На самоізоляцію скерували 1632 хворих. Наразі в стаціонарах лікарень перебувають 2838 пацієнтів. Завантаженість ліжкомісць становить 65,31%. Серед хворих є лише 228 вакцинованих. В реанімаціях перебувають 184 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 54.

у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються 238 пацієнтів;

у Центрі легеневого здоров'я – 258;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих – 299;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 46;

у ЛШМД – 430;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі – 6;

у 8-й міській клінічній лікарні Львова – 187;

у 1-й МКЛ Львова – 99;

у 5-й МКЛ Львова – 85;

у Стрийській міській лікарні – 160;

у Стебницькій міській лікарні – 133;

у Рудківській лікарні – 102;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 188;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 120;

у Сокальській ЦРЛ – 99;

у Жидачівській ЦРЛ – 81;

у Пустомитівській – 43;

у Перемишлянській ЦРЛ – 76;

у Жовківській ЦРЛ – 76;

у Самбірській ЦРЛ – 50;

у Буській ЦРЛ – 52.

У стаціонарах львівських лікарень перебуває 801 пацієнт з пневмоніями. 762 з них – хворі на коронавірус, 57 перебувають у реанімації, а 28 людей – під'єднані до апаратів ШВЛ. 18 жовтня до лікарень потрапили 92 людини, а виписали 83.

ЛШМД: 44 нових хворих, виписали – 51;

8 МКЛ: 20 нових хворих, виписали – 23;

1 МКЛ: 18 нових хворих, виписали – 4;

5 МКЛ: 10 нових хворих, виписали – 5.

Актуально У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу