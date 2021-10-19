Загалом 18 жовтня в Україні померли 538 пацієнтів. Своєю чергою, виявили COVID-19 у понад 15,5 тисячі людей.
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Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у понад 165,2 тисячі жителів Львівщини. 4263 хворі померли, а понад 140 тисяч – одужали.
Лабораторні центри області 18 жовтня провели 2605 ПЛР-тестів. 959 з них виявились позитивними. Серед інфікованих є 461 львів'янин.
За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, станом на ранок 19 жовтня від COVID-19 померли 65 жителів області. Це найбільший показник смертей за минулу добу в Україні.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 78,5 тисячі людей. Понад 67 тисяч хворих вже одужали, а 2086 – померли.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 165 тисяч людей / Дані ЛМР
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Яка ситуація у лікарнях
На Львівщині 18 жовтня госпіталізували 311 людей із діагнозом COVID-19. На самоізоляцію скерували 1632 хворих. Наразі в стаціонарах лікарень перебувають 2838 пацієнтів. Завантаженість ліжкомісць становить 65,31%. Серед хворих є лише 228 вакцинованих. В реанімаціях перебувають 184 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 54.
- у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються 238 пацієнтів;
- у Центрі легеневого здоров'я – 258;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих – 299;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 46;
- у ЛШМД – 430;
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі – 6;
- у 8-й міській клінічній лікарні Львова – 187;
- у 1-й МКЛ Львова – 99;
- у 5-й МКЛ Львова – 85;
- у Стрийській міській лікарні – 160;
- у Стебницькій міській лікарні – 133;
- у Рудківській лікарні – 102;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 188;
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 120;
- у Сокальській ЦРЛ – 99;
- у Жидачівській ЦРЛ – 81;
- у Пустомитівській – 43;
- у Перемишлянській ЦРЛ – 76;
- у Жовківській ЦРЛ – 76;
- у Самбірській ЦРЛ – 50;
- у Буській ЦРЛ – 52.
У стаціонарах львівських лікарень перебуває 801 пацієнт з пневмоніями. 762 з них – хворі на коронавірус, 57 перебувають у реанімації, а 28 людей – під'єднані до апаратів ШВЛ. 18 жовтня до лікарень потрапили 92 людини, а виписали 83.
- ЛШМД: 44 нових хворих, виписали – 51;
- 8 МКЛ: 20 нових хворих, виписали – 23;
- 1 МКЛ: 18 нових хворих, виписали – 4;
- 5 МКЛ: 10 нових хворих, виписали – 5.
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