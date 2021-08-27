На Львівщині запрацювали ще 5 комплексів фіксації порушень ПДР: локації камер

На дорогах Львівщини 27 серпня запрацювали ще 5 комплексів "Каскад". Вони автоматично фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.

Комплекси автоматичної фото та відео фіксації встановили у напрямку Львова, Краковця, Луцька та Рави-Руської. Обмеження швидкості становить 50 кілометрів за годину.

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На Львівщині встановили 5 комплексів фіксації порушень ПДР

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, розповів що 27 серпня на дорогах Львівщини порушення правил дорожнього руху автоматично фіксуватимуть 5 нових комплексів "Каскад".

Нові прилади фіксації розташували у таких локаціях:

на 16 кілометрі+153 автодороги М-11, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 21 кілометрі+671 автодороги М-10, у напрямку Львова (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 53 кілометрі+580 автодороги М-10, у напрямку Краковця (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 528 кілометрі+459 автодороги М-06, у напрямку Луцька (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину);

на 3 кілометрі+360 автодороги М-10-01, у напрямку села Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 кілометрів за годину).