На Львівщині запрацював ще один польовий шпиталь для вимушених переселенців

У Львівській області розгорнули ще один польовий шпиталь. Вимушеним переселенцям та місцевим жителям там надаватимуть допомогу ізраїльські фахівці.

Як розповіли у Львівській ОВА, допомогти українцям зголосилися понад 100 іноземних медиків. Вони скоординовано працюватимуть разом з нашими.

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Що ще розповів глава ОВА

Козицький наголосив, що розгорнути цей польовий шпиталь було непросто. Але завдяки зусиллям відомств обох країн та благодійних організій, це таки відбулося. Ізраїльські колеги проведуть навчання для українських лікарів. Якщо ж пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, його проводитимуть у приміщенні місцевої лікарні.

Шпиталь назвали "Блискуча зірка"

Свою назву новий шпиталь отримав на честь Голди Меїр – колишньої очільниці ізраїльського уряду, яка народилася у Києві. Вона, до слова, створила Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.



Новий польовий шпиталь на Львівщині / Фото з фейсбук-сторінки Козицького



В Україну прибули ізраїльські медики / Фото з фейсбук-сторінки Козицького

"Наша з Ізраїлем історія переплетена. Дякую за реальну допомогу в цей час випробувань. Вірю, що невдовзі Ізраїль буде серед тих країн, які допоможуть закрити небо над Україною", – написав Козицький.

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