Більшість пасажирів приїжджає на Захід країни. Зокрема, й до Львова – культурної столиці країни. Як місто приймає переселенців – дивіться у матеріалі сайту 24 каналу.

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До Львова прибувають потяги з усіх куточків країни

До перонів львівського вокзалу люди прибувають потягами щогодини. Разом із собою вони привозять домашніх улюбленців. У місті вже облаштували нові постійні пункти гуманітарної допомоги для вимушених переселенців. Близько 500 закладів освіти, культури та спорту приймають тимчасово переміщених осіб.

До Львова приїздять люди з усієї країни / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Біля будівлі вокзалу цілодобово працює понад сотня волонтерів. Вони виходять почергово. Є тут і лікарі усіх спеціальностей. Віталій приїхав до Львова із Запоріжжя разом із сестрою та племінниками. Зараз він волонтер "Червоного Хреста" та допомагає людям, які тікають від війни в Україні.

Чоловік розповів, що люди, які приїжджають на Захід, можуть отримати медичну допомогу, поїсти та зігрітися. А також отримати інформацію щодо проживання у Львові або в інших містах та країнах.

Я побачив, що тут волонтерять і залишився. Мені захотілося допомагати людям, а не сходити з розуму наодинці вдома,

– зазначив він.

Волонтер Віталій / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Волонтери працюють позмінно. Допомагати беруться люди з усіх куточків країни. Данило народився в Луганській області, а до Львова приїхав із Харкова, де навчався. Привіз сестру разом з дітьми. Коли о 5-й ранку почали бомбити місто, вони одразу зібралися та виїхали у Дніпропетровську область.

Що відбувається на вокзалі у Львові / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Валерія виїхала з Харкова 17 березня. За її словами, брат був у лікарні, йому зробили операцію, це змусило затриматися в місті. Російські війська влучили у сусідній будинок, де проживала дівчина. Він не уцілів.

Мати була з ним. Його недавно виписали й ми виїхали. Там було жахливо. Багато моїх знайомих жили у метро, а я всі ці дні проживала з батьком. Не скрізь є їжа, її розкупили в перші дні, але привозили волонтери,

– сказала вона.

Валерія виїхала з Харкова / Фото Аліни Туришин, 24 канал

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Віра виїхала з тимчасово окупованого міста Василівка, що в Запорізькій області, з двома маленькими дітьми. У ніч з 28 лютого на 1 березня російські військові обстріляли місто.

Нас вивезли волонтери. А до того ми ховалися по підвалах. В мене дві дитини – хлопчик та дівчинка,

– розповіла жінка.

Віра з дітьми виїхали з Василівки / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Щодня через львівський вокзал проходить в середньому 30 – 40 тисяч людей. Хтось чекає на потяг до Польщі, хтось автобусом добирається до кордону, ще частина залишаються у Львові.