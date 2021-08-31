На Львівщині зіштовхнулись ГАЗ і Volkswagen: 2 людини потрапили в реанімацію
Джерело:поліція Львівщини
У селі Великі Грибовичі 30 серпня трапилась ДТП – зіштовхнулись "ГАЗ" та Volkswagen. Внаслідок аварії водій та пішохід потрапили в реанімацію.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють обставини ДТП.
До теми У лобовій ДТП на Львівщині загинув житель Прикарпаття: ще 3 людини травмувались
Внаслідок ДТП Volkswagen вилетів на пішохода
- Аварія трапилась о 16:06 у селі Великі Грибовичі Львівського району.
- Як попередньо встановили правоохоронці, водій "ГАЗ", 62-річний житель одного з сіл району, зіштовхнувся з автівкою Volkswagen Golf, за кермом якої перебував 25-річний житель Жовкви.
- Після цього Volkswagen вилетів за межі дороги.
- Там він збив 41-річного львів'янина.
- Внаслідок ДТП 25-річний водій та пішохід отримали важкі травми.
- Їх госпіталізували у реанімацію.
На Львівщині зіткнулись ГАЗ і Volkswagen / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
До теми Вперіщився в авто і втік: львівські патрульні пішки наздогнали п'яного водія – відео з місця ДТП
Volkswagen наїхав на львів'янина / Фото поліції Львівщини
Пішохід та водій Volkswagen потрапили в реанімацію / Фото поліції Львівщини