На Львівщині зіткнулись KIA та Audi: постраждалих "вирізали" із салону – фото з місця ДТП
Джерело:ДСНС Львівщини
У Сокалі 22 серпня трапилась ДТП – зіштовхнулись KIA Sportage та Audi A6. Внаслідок аварії постраждали 4 людини. Рятувальники "вирізали" їх із салону.
Аварія трапилась на вулиці Тартаківській. Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.
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Внаслідок ДТП постраждали 4 людини
О 14:58 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тартаківській, зіштовхнулись 2 автівки: KIA Sportage та Audi A6. На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
Внаслідок ДТП постраждали 4 людини:
- 61-річний водій та 2 пасажирки KIA віком 61 та 51 рік;
- 31-річний водій Audi, який після огляду медиків, відмовився від госпіталізації.
У Сокалі зіткнулись KIA Sportage та Audi A6 / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники "вирізали" постраждалих із салону
Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного розтискала вивільнили постраждалих, яких затиснуло в деформованій автівці KIA. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.
Окрім цього, рятувальники відключили акумуляторні батареї в обох автомобілях, щоб не виникла пожежа. До ліквідації наслідків ДТП залучили 5 співробітників ДСНС та 1 одиницю спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
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На місці ДТП працювали рятувальники та поліція / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок аварії травмувались 4 людини / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники деблокували постраждалих з автівки / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини