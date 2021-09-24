На Львівщині знайшли заблукалих у лісі жінок та 2 дітей: подробиці порятунку

Львівські рятувальники та правоохоронці 23 вересня розшукали заблукалих у лісі жінок та двох дітей. Вони пішли по гриби, однак загубили стежину і не змогли самотужки вийти з лісу.

Заблукалих шукали приблизно годину. На щастя, з ними нічого поганого не трапилось.

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На Львівщині розшукали заблукалих грибників

Приблизно о 20:00 до поліції зателефонував житель Нового Роздолу. Він повідомив, що його 43-річна дружина, 35-річна подруга та двоє їхніх дітей віком 6 та 12 років пішли у ліс по гриби та заблукали.

У ДСНС Львівщини розповіли, що чоловік дізнався про це від дружини. Жінка сама зателефонувала йому, коли не змогла знайти дорогу додому. До розшуків долучились поліцейські, кінолог, рятувальники та працівники лісництва. Групи "прочісували" лісовий масив, розбитий на квадрати.

Приблизно о 21:30 грибників знайшли на відстані близько 2 кілометрів від міста. Загрози їхньому життю та здоров'ю не було. На щастя, медичної допомоги ніхто не потребував.



Грибників знайшли за 2 кілометри від міста / Фото поліції Львівщини

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Що робити, щоб не заблукати у лісі

Правоохоронці закликають жителів Львівщини ретельно готуватись до походів у ліс. Щоб не заблукати слід дотримуватись кількох порад:

потрібно заздалегідь вивчати та розробляти маршрути;

мати із собою мобільний телефон;

перед тим, як піти до лісу, попередити рідних та близьких про свої плани;

не ходити у ліс без провідника, якщо добре не орієнтуєтесь у місцевості.

Окрім того, у малознайомих місцях в пригоді стануть карта та компас. Однак потрібно навчитись ними користуватися.