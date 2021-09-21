На щастя, з жінками нічого поганого не трапилось. Їх розшукали та вивели з лісу.
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Пенсіонерки заблукали у лісі
О 21:41 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Верхні Гаї під час збирання грибів заблукали 2 дрогобичанки віком 75 та 81 рік. До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС.
Рятувальники підтримували зв'язок із жінками за допомогою мобільного телефону. Завдяки їхнім підказкам, пенсіонеркам вдалося вийти з лісу, де на них чекали співробітники ДСНС.
Жінок знайшли о 1:25. На щастя, вони не потребували медичної допомоги. До пошукових робіт залучили 7 рятувальників, службового собаку та 1 одиницю спецтехніки.
Дивіться фото порятунку пенсіонерок / Фото ДСНС Львівщини