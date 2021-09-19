Рятувальники шукали чоловіків протягом усієї ночі з 18 на 19 вересня. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Зауважте Мужньо переносять біль: щемливі подробиці про стан постраждалих від вибуху в Карпатах

На Прикартатті досі шукають зниклих грибників

До рятувальників 18 вересня надійшло два повідомлення:

о 21:15 звернувся колега зниклого грибника, який розповів, що 3 чоловіків ходили в урочищі Шандра, що біля села Шевченкове. Вони домовилися зустрітися у призначеному місці, але один не з'явився – заблукав 38-річний мешканець Долини;

о 21:40 донька заблукалого 86-річного чоловіка розповіла, що її батько пішов у ліс по гриби і не повернувся додому. 4 рятувальників з Осмолоди та 12 місцевих почали шукати грибника у лісі.

На жаль, досі жодного зі зниклих чоловіків не вдалось знайти. О шостій ранку 19 вересня рятувальники продовжували пошуки.

Коротко про останні сумні інциденти у горах