У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що прохання про допомогу в пошуках мешканця села Хустець надійшло через декілька днів – 15 вересня о 14:00.
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Чоловік і раніше мав звичку зникати на день-два, тож родичі не одразу забили на сполох. Врешті-решт вони занепокоїлися та зателефонували до поліції, а правоохоронці звернулися до рятувальників,
– зазначили у ДСНС.
Разом із двома працівниками поліції та десятьма місцевими мешканцями співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій прочісували лісовий масив поблизу села Хустець.
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