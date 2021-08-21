Хлопчик здоровий, його стан задовільний. Дитину знайшли 21 серпня орієнтовно о 17:11.

Зауважте Збирав ягоди і заблукав: на Сумщині в лісі шукають 6-річного хлопчика

Хлопчик майже добу блукав самий

Дитина зникла біля села Шкуратівка, Сумського району, коли збирав бузину у лісі.

О 17:11 дитину знайшли у задовільному стані,

– розповіли у ДСНС.

Окрім того, у коментарі "Суспільному" керівник пошукової групи Костянтин Рюмшин розповів, що дитину знайшли за майже 4 кілометри від початкового місця зникнення.

Рятувальники знайшли 6-річну дитину, яка загубилась у лісі / Фото ДСНС та пошуково-рятувальний загін "Мілена"

Дитину шукав вертоліт та понад 200 людей

У ДСНС розповіли, що до пошукових робіт залучали:

101 рятувальника та кінологічну групу з 5 осіб з 3 собаками;

100 осіб від Нацполіції у Сумській області, у тому числі – кінологічну групу з 4 осіб з 2 собаками;

27 нацгвардійців;

вертоліт Н-125 Державної прикордонної служби;

4 людей та 1 плавзасіб від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби;

а також волонтерів та місцевих мешканців.

Попередньо повідомляли, що батьки протягом 3 годин 20 серпня намагались знайти дитину самостійно. Тільки коли їм це не вдалось, то викликали поліцію.

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Що відомо про зникнення хлопчика