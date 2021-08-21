Мальчик здоров, его состояние удовлетворительное. Ребенка нашли 21 августа ориентировочно в 17:11.

Заметьте Собирал ягоды и заблудился: на Сумщине в лесу ищут 6-летнего мальчика

Мальчик почти сутки бродил один

Ребенок пропал возле села Шкуратовка Сумского района, когда собирал бузину в лесу.

В 17:11 ребенка нашли в удовлетворительном состоянии,

– рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в комментарии "Суспільному" руководитель поисковой группы Константин Рюмшин рассказал, что ребенка нашли за почти 4 километра от начального места исчезновения.

Спасатели нашли 6-летнего ребенка, потерявшегося в лесу / Фото ГСЧС и поисково-спасательного отряда "Милена"

Ребенка искал вертолет и более 200 человек

В ГСЧС рассказали, что к поисковым работам привлекали:

101 спасателя и кинологическую группу из 5 человек с 3 собаками;

100 человек от Нацполиции в Сумской области, в том числе – кинологическую группу из 4 человек с 2 собаками;

27 нацгвардейцев;

вертолет Н-125 Государственной пограничной службы;

4 человека и 1 плавсредство от Сумской областной водолазно-спасательной службы;

а также волонтеров и местных жителей.

Предварительно сообщали, что родители в течение 3 часов 20 августа пытались найти ребенка самостоятельно. Только когда им это не удалось, то вызвали полицию.

Спасатели более суток искали ребенка: смотрите видео

Что известно об исчезновении мальчика