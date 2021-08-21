Мальчик здоров, его состояние удовлетворительное. Ребенка нашли 21 августа ориентировочно в 17:11.
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Мальчик почти сутки бродил один
Ребенок пропал возле села Шкуратовка Сумского района, когда собирал бузину в лесу.
В 17:11 ребенка нашли в удовлетворительном состоянии,
– рассказали в ГСЧС.
Кроме того, в комментарии "Суспільному" руководитель поисковой группы Константин Рюмшин рассказал, что ребенка нашли за почти 4 километра от начального места исчезновения.
Спасатели нашли 6-летнего ребенка, потерявшегося в лесу / Фото ГСЧС и поисково-спасательного отряда "Милена"
Ребенка искал вертолет и более 200 человек
В ГСЧС рассказали, что к поисковым работам привлекали:
- 101 спасателя и кинологическую группу из 5 человек с 3 собаками;
- 100 человек от Нацполиции в Сумской области, в том числе – кинологическую группу из 4 человек с 2 собаками;
- 27 нацгвардейцев;
- вертолет Н-125 Государственной пограничной службы;
- 4 человека и 1 плавсредство от Сумской областной водолазно-спасательной службы;
- а также волонтеров и местных жителей.
Предварительно сообщали, что родители в течение 3 часов 20 августа пытались найти ребенка самостоятельно. Только когда им это не удалось, то вызвали полицию.
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Что известно об исчезновении мальчика
- 20 августа вечером мальчик вместе с семьей гулял в лесу и собирал бузину, но примерно в 19 часов исчез.
- Родители пытались самостоятельно найти ребенка, но когда им это не удалось – обратились в полицию.
- Спасатели почти сутки пытались найти ребенка.
- Белопольский городской глава Юрий Зарко сообщал, что "мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает".