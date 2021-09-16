В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что просьба о помощи в поисках жителя села Хустец поступила через несколько дней – 15 сентября в 14:00.

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Мужчина и раньше имел привычку исчезать на день-два, поэтому родственники не сразу забили тревогу. В конце концов они забеспокоились и позвонили в полицию, а правоохранители обратились к спасателям,

– отметили в ГСЧС.

Вместе с двумя сотрудниками полиции и десятью местными жителями сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям прочесывали лесной массив вблизи села Хустец.

Обратите внимание! Пенсионера удалось отыскать около 20:00 в среду, 15 сентября. Его транспортировали в населенный пункт и передали родственникам.



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