Спасатели искали мужчин в течение всей ночи с 18 на 19 сентября. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.
Заметьте Мужественно переносят боль: щемящие подробности о состоянии пострадавших от взрыва в Карпатах
На Прикарпатье до сих пор ищут пропавших грибников
К спасателям 18 сентября поступило два сообщения:
- в 21:15 обратился коллега пропавшего грибника, который рассказал, что 3 мужчин ходили в урочище Шандра, что возле села Шевченково. Они договорились встретиться в назначенном месте, но один не появился – заблудился 38-летний житель Долины;
- в 21:40 дочь заблудившегося 86-летнего мужчины рассказала, что ее отец пошел в лес за грибами и не вернулся домой. 4 спасателей из Осмолоды и 12 местных начали искать грибника в лесу.
К сожалению, до сих пор ни одного из пропавших мужчин не удалось найти. В шесть утра 19 сентября спасатели продолжали поиски.
Коротко о последних печальных инцидентах в горах
- 15 сентября компания из Коломыи приехала отдыхать в село Вороненко Надворнянского района. В долине "Под-Берды" туристы развели костер. Внезапно раздался взрыв. Он унес жизни 2 мужчин.
- Предварительная причина – снаряд с войны. Сейчас 4 женщин попали в больницу с тяжелыми травмами.
- 15 сентября работники ГСЧС нашли в лесах Закарпатской области 70-летнего пенсионера. Он еще 11 сентября ушел за грибами и не вернулся домой. Его сразу передали родственникам.