Среди туристок больше всего пострадала Марина. Ее муж Орест Малыш в своем фейсбуке регулярно рассказывает о состоянии возлюбленной и подруг, а также просит о молитве.

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У Марины – тяжелые травмы

Женщину привезли в областную больницу Ивано-Франковска в тяжелом состоянии. Там ее немедленно прооперировали. "Врачи (герои) сложили руку из того деформированного материала, который раньше назывался рукой. Как рука будет себя вести и приживется ли – пока неизвестно. На один глаз должна видеть. На другой, к сожалению, уже нет", – написал мужчина 16 сентября. Он объяснил, что вопрос заключался даже не в том, будет ли двигать его любимая рукой или нет, а вообще – сможет ли она выжить.

К счастью, 17 сентября женщина пришла в сознание, Оресту даже удалось с ней пообщаться. Уже на следующий день он уточнил, что Марина чувствует себя лучше. Некоторые анализы все еще плохие, но врачи делают все от них зависит.

Движется всем телом. Рука, которую собрали, движется. Открыли глаз, который уцелел. Меня видела, не слишком резко, но видела. Даже улыбнулась,

– написал мужчина.

Отметим, что в вечер, когда произошла трагедия, Орест и 2 его товарищей ушли в лес, чтобы собрать дров. Именно тогда и прогремел взрыв. Пострадали все их группы, кроме детей: незадолго до жуткого инцидента их как раз уложили спать.

В каком состоянии другие пострадавшие

Малыш также рассказал и о состоянии других пострадавших женщин. По его словам, Лида уже "видела своими глазами". Надежда и Юлия также чувствуют себя лучше. "Но лучше – не значит, что всем стало легче. Девушки мужественно переносят всю боль", – объяснил мужчина.

Что известно о взрыве в Карпатах: основное

Трагедия произошла вечером 15 сентября на пастбище "Под-Берды". Туристы из Коломыи приехали отдыхать в село Вороненко Надворнянского района.

Они развели костер – там, где по словам Малыша, это делали раньше и другие туристы. Внезапно раздался взрыв. Он унес жизни 2 мужчин.

Правоохранители взялись за расследование. По одной из версий, причиной взрыва могли быть снаряды времен Первой или Второй мировых войн.

Полный текст сообщения Ореста Малыша в фейсбуке:

Маринка сегодня еще лучше. Движется всем телом. Рука, которую собрали, движется. Открыли глаз, который уцелел. Меня видела, не слишком резко, но видела. Даже улыбнулась. Есть некоторые плохие анализы, но врачи заботятся. Ранения от взрывов всегда опасны и непредсказуемы (даже не представляю, с чем ветераны войны сталкиваются). В целом все лучше. Но нельзя расслабляться, нужно и дальше молиться. Лида также сегодня меня видела своими глазами. Надя и Юля лучше. Но лучше не означает, что всем стало легче. Девушки мужественно переносят всю боль. Большое спасибо за молитвы и деньги. У меня слов нет, чтобы выразить все, что на сердце, вам.