Чоловік не виходив на зв'язок з рідними, тож вони звернулись у поліцію. Грибника шукали правоохоронці та волонтери.
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Грибника знайшли мертвим у лісі
У поліції Львівщини розповіли, що 18 вересня 73-річний житель села Надиби Володимир Головчак пішов до місцевого лісу по гриби й не повернувся додому. Родичі чоловіка повідомили у поліцію про його зникнення. До пошуків грибники долучились поліцейські та всі небайдужі.
На четвертий день чоловіка знайшли мертвим у лісі поблизу села Сусідовичі – приблизно за 5 кілометрів від дому. Попередньо відомо, що на його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Тіло грибника скерували на експертизу, яка і встановить точну причину його смерті.
Коротко про останні зникнення в Україні
- На Львівщині 2 вересня безвісти зникла 14-річна школярка Катерина Шурдуб. Неушкоджену дівчину знайшли на заправці у Києві. Вона представилась правоохоронцям іншим ім'ям.
- З львівської лікарні швидкої допомоги 16 вересня втік онкохворий пацієнт Богдан Боршовський. Чоловік мав високу температуру та марення. Зниклого шукали поліція та волонтери.
- На Прикарпатті рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які пішли у ліс по гриби. Один з них зник наприкінці липня, а інший – 18 вересня.