Мужчина не выходил на связь с родными, поэтому они обратились в полицию. Грибника искали правоохранители и волонтеры.
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Грибника нашли мертвым в лесу
В полиции Львовщины рассказали, что 18 сентября 73-летний житель села Надыбы Владимир Головчак пошел в местный лес по грибы и не вернулся домой. Родственники мужчины сообщили в полицию о его исчезновении. К поискам грибника присоединились полицейские и все неравнодушные.
На четвертый день мужчину нашли мертвым в лесу вблизи села Соседовичи – примерно в 5 километрах от дома. Предварительно известно, что на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело грибника направили на экспертизу, которая и установит точную причину его смерти.
Коротко о последних исчезновениях в Украине
- На Львовщине 2 сентября без вести пропала 14-летняя школьница Екатерина Шурдуб. Невредимую девушку нашли на заправке в Киеве. Она представилась правоохранителям другим именем.
- Из львовской больницы скорой помощи 16 сентября сбежал онкобольной пациент Богдан Боршовский. У мужчины была высокая температура и бред. Пропавшего искали полиция и волонтеры.
- На Прикарпатье спасатели нашли тела двух мужчин, которые пошли в лес по грибы. Один из них исчез в конце июля, а другой – 18 сентября.