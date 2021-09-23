Мужчин спасатели обнаружили 20 и 22 сентября соответственно. Об этом рассказали в ГСЧС
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Спасатели нашли тела двух мужчин в лесу
Мужчина, которого нашли 22 сентября, исчез между селами Цинева и Ровня Кольского района. Об этом 18 сентября в 21:30 сообщила дочь грибника. Она объяснила, что отец ушел в лес за грибами и не вернулся домой. Предварительно сообщали, что ему было 86 лет.
Спасатели искали мужчину. По состоянию на 18 часов 20 сентября, они безрезультатно обследовали ориентировочно 165 гектаров открытой местности и 1000 гектаров – с помощью квадрокоптера.
Ориентировочно в 11:10 22 сентября спасатели поисково-спасательного отделения Выгода совместно с работниками Нацгвардии в лесном массиве между селом Рошняте и Ольховка Кольского района нашли тело мужчины,
– рассказали в ГСЧС
Второй исчез еще в конце июля. 1 августа в 09:45 к спасателям поступило сообщение от работников полиции – к последним обратилась дочь пропавшего, которая сообщила, что ее отец, житель села Пациков Кольского района 31 июля ушел в местный лес по грибы и также не вернулся домой.
К поисковым работам привлекли 5 горноспасателей, 4 работника полиции и местных жителей.
20 сентября в 15 часов житель села Пациков нашел тело мужчины в урочище Долина вблизи их села,
– говорится в сообщении.
Последние трагические инциденты в лесах
- 18 сентября также исчез 38-летний житель Долины. К спасателям обратился коллега пропавшего грибника, который рассказал, что 3 мужчин ходили в урочище Шандра, возле села Шевченково. Они договорились встретиться в назначенном месте, но один не появился.
- 15 сентября компания из Коломыи приехали отдыхать в село Вороненко Надвирнянского района. В долине "Под-Берды" туристы развели костер. Внезапно раздался взрыв. Он унес жизни 2 мужчин. Предварительная причина – снаряд с войны. 4 женщин в больнице с тяжелыми травмами.