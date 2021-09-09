Сейчас со школьницей работают сотрудники ювенальной превенции и психолог. К поискам девушки привлекли сотрудников всех подразделений полиции.

К теме На Львовщине полиция разыскивает школьницу, пропавшую еще 5 дней назад

Девушка ушла из дома 2 сентября

Мать 14-летней Екатерины Шурдуб, жительницы села Щуровичи Червоноградского района, 6 сентября сообщила о ее исчезновении.

По словам женщины, дочь ушла из дома 2 сентября примерно в 16:30.

После этого девушку видели в нескольких селах района, однако домой она так и не вернулась.

К розыскам пропавшей привлекли сотрудников всех служб и подразделений полиции Львовщины, нацгвардейцев, спасателей и волонтеров.

Во время поисков использовали служебных собак и квадрокоптеры.

Поисковые группы "прочесывали" лесополосы, осматривали водоемы, опрашивали жителей и тщательно изучали записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать пропавшую.

Смотрите, как правоохранители искали школьницу / Фото полиции Львовщины

Девочку нашли в Киеве

Киевские полицейские 8 сентября нашли школьницу на одной из заправочных станций в столице. Правоохранители увидели девушку, которая подпадала под ориентировку, и установили ее личность. Школьница представлялась другим именем и предоставляла о себе ложные данные. В частности, девушка сказала, что она – сирота.

Сейчас угрозы жизни и здоровью школьницы нет. С девочкой работают сотрудники ювенальной превенции и психолог. Вскоре ее доставят во Львов. Правоохранители благодарны всем, кто присоединился к розыску пропавшего ребенка.

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