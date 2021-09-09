Наразі зі школяркою працюють співробітники ювенальної превенції та психолог. До пошуків дівчини залучили співробітників усіх підрозділів поліції.
До теми На Львівщині поліція розшукує школярку, яка зникла ще 5 днів тому
Дівчина пішла з дому 2 вересня
- Матір 14-річної Катерини Шурдуб, жительки села Щуровичі Червоноградського району, 6 вересня повідомила про її зникнення.
- За словами жінки, донька пішла з дому 2 вересня приблизно о 16:30.
- Після цього дівчину бачили у кількох селах району, однак додому вона так і не повернулась.
- До розшуків зниклої залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, нацгвардійців, рятувальників та волонтерів.
- Під час пошуків використовували службових собак та квадрокоптери.
- Пошукові групи "прочісували" лісосмуги, оглядали водойми, опитували мешканців та ретельно вивчали записи камер відеоспостереження, які могли зафіксувати зниклу.
Дивіться, як правоохоронці шукали школярку / Фото поліції Львівщини
Дівчинку знайшли у Києві
Київські поліцейські 8 вересня знайшли школярку на одній із заправних станцій у столиці. Правоохоронці побачили дівчину, яка підпадала під орієнтування, та встановили її особу. Школярка представлялась іншим іменем і надавала про себе неправдиві дані. Зокрема, дівчина сказала, що вона – сирота.
Наразі загрози життю та здоров'ю школярки немає. З дівчинкою працюють співробітники ювенальної превенції та психолог. Невдовзі її доставлять у Львів. Правоохоронці вдячні усім, хто долучився до розшуку зниклої дитини.
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