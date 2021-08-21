На Львівщині знову очікують грози: прогноз погоди на 22 – 25 серпня

За прогнозами синоптиків, на Львівщині 22 – 25 серпня буде хмарно. Часом падатимуть дощі, а місцями – з грозами.

Денна температура коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Найспекотніше буде 22 та 23 серпня.

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Прогноз погоди на 22 – 25 серпня

У неділю, 22 серпня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В області буде мінливо хмарно. Протягом дня опадів не очікують.

Вночі та вранці Львівщину огорне туман. Вітер – північно-західний з переходом на південний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, а вдень – від 23 до 25 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 22 серпня / Дані Укргідрометцентру

У понеділок, 23 серпня, на Львівщині також буде мінлива хмарність. Суттєвих опадів не очікують, однак в другій половині дня місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 11 – 13 градусів тепла, а вдень – 23 – 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У вівторок, 24 серпня, в області буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть дощі. Місцями очікують грози.

Вітер – північний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля, а вдень – від 19 до 21 градуса тепла.



Прогноз погоди на 24 серпня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 25 серпня, на Львівщині знову буде хмарно з проясненнями. Вночі падатимуть помірні, а вдень – невеликі дощі.

Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 10 – 12 градусів тепла, а вдень – 16 – 18 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 25 серпня / Дані Укргідрометцентру