Дневная температура будет колебаться от 16 до 25 градусов тепла. Жарче всего будет 22 и 23 августа.

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Прогноз погоды на 22-25 августа

В воскресенье, 22 августа, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. В области будет переменчиво облачно. В течение дня осадков не ожидают.

Ночью и утром регион окутает туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 22 августа / Данные Укргидрометцентра

В понедельник, 23 августа, на Львовщине также будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидают, однако во второй половине дня местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью составит 11 – 13 градусов тепла, а днем – 23 – 25 градусов тепла.

Прогноз погоды на 23 августа / Данные Укргидрометцентра

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Во вторник, 24 августа, в области будет облачно с прояснениями. Временами будут идти дожди. Местами ожидают грозы.

Ветер – северный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 14 градусов выше нуля, а днем – от 19 до 21 градуса тепла.

Прогноз погоды на 24 августа / Данные Укргидрометцентра

В среду, 25 августа, на Львовщине снова будет облачно с прояснениями. Ночью будут идти умеренные, а днем – небольшие дожди.

Ветер – северо-восточный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью составит 10 – 12 градусов тепла, а днем – 16 – 18 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 25 августа / Данные Укргидрометцентра