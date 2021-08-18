Предварительно дождя не прогнозируют. В столице Украины будет солнечно и тепло.

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День Независимости будет солнечным

По предварительным прогнозам, 22 августа в день концерта "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки" в Киеве дождя не прогнозируют.

"Лишь в ночь на 22 августа есть вероятность небольшого (дождя – 24 канал). Днем + 24 градуса, вечером – +18...+ 20 градусов", – рассказала Диденко.

Более того, на День Государственного Флага Украины в Киеве будет солнечно и до +25 градусов.

На День Независимости, 24 августа, погода в Киеве обещает быть хорошей – будет много солнца, дождь не ожидается. Днем будет + 24...+ 26 градусов, а вечером – +18 ... +20 градусов,

– рассказала Диденко.

Однако она отметила, что "возможны уточнения". Кстати, синоптик также рассказала, что 19 августа в большинстве территории страны будет свежий, комфортный воздух. Днем прогнозируют +22..+27 градусов, а ночью и утром всего +10...+16 градусов.

В Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях будет до +27...+29 градусов. Только в восточных областях будет теплее всего – +28...+32 градуса.

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