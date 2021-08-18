Предварительно дождя не прогнозируют. В столице Украины будет солнечно и тепло.
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День Независимости будет солнечным
По предварительным прогнозам, 22 августа в день концерта "Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки" в Киеве дождя не прогнозируют.
"Лишь в ночь на 22 августа есть вероятность небольшого (дождя – 24 канал). Днем + 24 градуса, вечером – +18...+ 20 градусов", – рассказала Диденко.
Более того, на День Государственного Флага Украины в Киеве будет солнечно и до +25 градусов.
На День Независимости, 24 августа, погода в Киеве обещает быть хорошей – будет много солнца, дождь не ожидается. Днем будет + 24...+ 26 градусов, а вечером – +18 ... +20 градусов,
– рассказала Диденко.
Однако она отметила, что "возможны уточнения". Кстати, синоптик также рассказала, что 19 августа в большинстве территории страны будет свежий, комфортный воздух. Днем прогнозируют +22..+27 градусов, а ночью и утром всего +10...+16 градусов.
В Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях будет до +27...+29 градусов. Только в восточных областях будет теплее всего – +28...+32 градуса.
Погода в Украине и мире: последние новости
- 16 – 17 августа в Германию снова пришла непогода. Наводнение и торнадо нанесли немало бед местным жителям и даже привели к смерти человека. Непогода повредила более 50 домов в селе Гроссхайде, что в Нижней Саксонии. Ветер был настолько мощным, что срывал крыши с домов, переворачивал машины и валил деревья.
- 17 августа непогода пронеслась на Буковине. Ливни с сильным ветром завалили деревья на дорогах.
- 17 августа Киев и ближние городки накрыл шквальный ветер и началась сильная гроза. В столице ветер поднял в воздух песок и мусор. В столице, Ирпене и Гостомеле сообщили о пылевых бурях. Шквальный ветер клонил деревьями и подбрасывал целлофановый мусор.