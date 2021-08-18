Видео с последствиями непогоды люди публиковали в соцсетях. Они свидетельствуют, что через завалы на некоторых автотрассах проезд затруднен.

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Ураган на Буковине 17 августа наделал беды

По территории Черновицкой области 17 августа пронеслись ливни с сильным ветром. Люди видели немало завалов из ветвей и поваленных деревьев на дорогах.



Некоторые дороги на Буковине завалены ветками / Фото Ярослава Адамчук



Завалы стали следствием сильного ветра / Фото Ярослава Адамчук

Свидетель последствий непогоды Ярослав Адамчук написал в фейсбуке, что проезд из-за урагана затруднен по трассе Черновцы – Берегомет.

Ветровой задел и часть бывшего Новоселицкого района. Местный паблик "Район-Инфо" в соцсетях сообщил, что деревья упали на дорогу к селам Берестя и Малиновка.



Ветер был настолько сильным, что ломал деревья как спички / Фото "Район-Инфо"



Сломанные деревья осложняли движение по автодорогам / Фото "Район-Инфо"

Заметим, каких-то три недели назад, в конце июля, Черновцы пострадали от сильного ливня. Тогда дороги и железные пути оказались под водой.

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