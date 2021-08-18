Відео з наслідками негоди люди публікували у соцмережах. Вони свідчать, що через завали на деяких автотрасах проїзд ускладнено.

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Буревій на Буковині 17 серпня наробив лиха

По території Чернівецької області 17 серпня пронеслися зливи зі сильним вітром. Люди бачили чимало завалів із гілок та повалених дерев на дорогах.



Деякі дороги на Буковині завалені гіллям / Фото Ярослава Адамчука



Завали стали наслідком сильного вітру / Фото Ярослава Адамчука

Свідок наслідків негоди Ярослав Адамчук написав у фейсбуці, що проїзд через буревій ускладнено трасою Чернівці – Берегомет.

Вітровій зачепив і частину колишнього Новоселицького району. Місцевий паблік "Район-Інфо" у соцмережах повідомив, що дерева попадали на дорогу до сіл Берестя й Малинівка.



Вітер був настільки сильним, що ламав дерева як сірники / Фото "Район-Інфо"



Зламані дерева ускладнювали рух автошляхами / Фото "Район-Інфо"

Зауважимо, якихось три тижні тому, наприкінці липня, Чернівці зазнали біди від сильної зливи. Тоді дороги та залізничні колії опинилися під водою.

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