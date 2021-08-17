Львовом 17 серпня пронісся буревій. У місті впали щонайменше 27 дерев.

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У Львові помітили "грозовий комір"

Після 6:00 на Львів насунулася хмара, яка спричинила сильну грозу. Львів'янин Дмитро Швець опублікував на своїй фейсбук-сторінці відео, як дивна хмара насувалася на місто зі сторони вулиці Наукової.

Пора, напевно, звикати до цих ранкових тропічних дощиків,

– мовиться у дописі.

Синоптикиня Наталка Діденко уточнила у коментарі ZAXID.NET, що, ймовірно, ця хмара є підвидом купчасто-дощових хмар – "грозовий комір". Вони спричиняють зливу, грозу та шквали. Вранці через Львів проходив атмосферний фронт, тож у місті почався буревій. Купчасто-дощові хмари в Україні трапляються часто, а от явище "грозовий комір" – справжня рідкість.

Що таке "грозовий комір" Грозовий комір – це узагальнена назва різновидів купчасто-дощових хмар, котрі виглядають, як довгий вал. Цей тип хмар найчастіше утворюється на межі атмосферних фронтів, на передньому краї грози. Там, де виникає грозовий комір, з'являються сильний дощ, поривчастий вітер та шквали.

Дивіться відео "грозового коміра" у Львові: