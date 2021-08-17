Найбільше страждають туристи, які проживають на базах і пансіонатах на першій лінії. Вони спеціально орендували таке житло, аби було близько до моря.

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Щоб добратись до кафе, людям також доводиться йти через багнюку – у ній тонуть і автомобілі. Туристи обурені бездіяльністю місцевої влади. Не вживають жодних заходів по грейдуванню дороги попри те, що така ситуація повторюється з року в рік.

Страждає бізнес

У пансіонатах відпочиває мало людей. Деякі взагалі були змушені закритися. Річ у тім, що люди приїжджають на 10 днів, а вже через 2 – 3 дні їдуть назад. Зазвичай причиною є навала медуз та інші неприємності у регіоні.



Федотову косу затопило / Фото "РИА Мелитополь"



Людям негода спричинила незручності / Фото "РИА Мелитополь"

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