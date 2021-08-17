Больше всего страдают туристы, проживающие на базах и пансионатах на первой линии. Они специально арендовали такое жилье, чтобы было близко к морю.

К теме В курортной Кирилловке зафиксировали нашествие комаров: поразительное видео

Чтобы добраться до кафе, людям также приходится идти через грязь – в ней тонут и автомобили. Туристы возмущены бездействием местных властей. Не принимают никаких мер по грейдированию дороги несмотря на то, что такая ситуация повторяется из года в год.

Страдает бизнес

В пансионатах отдыхает мало людей. Некоторые вообще были вынуждены закрыться. Дело в том, что люди приезжают на 10 дней, а уже через 2 – 3 дня уезжают обратно. Обычно причиной является нашествие медуз и другие неприятности в регионе.



Федотову косу затопило / Фото "РИА Мелитополь"



Людям непогода причинила неудобства / Фото "РИА Мелитополь"

Кирилловка в 2021 году: что там происходит