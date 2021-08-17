Больше всего страдают туристы, проживающие на базах и пансионатах на первой линии. Они специально арендовали такое жилье, чтобы было близко к морю.
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Чтобы добраться до кафе, людям также приходится идти через грязь – в ней тонут и автомобили. Туристы возмущены бездействием местных властей. Не принимают никаких мер по грейдированию дороги несмотря на то, что такая ситуация повторяется из года в год.
Страдает бизнес
В пансионатах отдыхает мало людей. Некоторые вообще были вынуждены закрыться. Дело в том, что люди приезжают на 10 дней, а уже через 2 – 3 дня уезжают обратно. Обычно причиной является нашествие медуз и другие неприятности в регионе.
Федотову косу затопило / Фото "РИА Мелитополь"
Людям непогода причинила неудобства / Фото "РИА Мелитополь"
Кирилловка в 2021 году: что там происходит
- Кирилловка в 2021 году существенно страдает из-за природных явлений. Это повлияло и на местный бизнес, ведь год выдался неприбыльным. Люди отказываются ехать.
- Пляжи Кирилловки накрыли медузы. Люди не могли зайти в воду, ведь там не было места.
- Уже в конце июля сообщили о крупных пауках в поселке.
- Впоследствии стало известно о нашествии комаров. Насекомые пролезают в помещение через любые щели.