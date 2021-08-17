Штормовое предупреждение

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о граде и шквальном ветре 15 – 20 метров в секунду. Объявлен 1 уровень опасности (желтый).

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18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы,

– отметили спасатели.

В ГСЧС добавили, что в течение дня, 18 августа, предусматривают аналогичные погодные условия в Киеве и Киевской области.

Опасные гидрологические явления

На реках бассейнов Прута и Сирета 18 – 19 августа ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 0,7 метра, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.