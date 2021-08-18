Попередньо дощу не прогнозують. У столиці України буде сонячно та тепло.
До теми У Києві ранок почався зі зливи, в обід прогнозують грозу та град – відео негоди
День Незалежності буде сонячним
За попередніми прогнозами, 22 серпня у день концерту "Ковчег Україна: 10 століть української музики" у Києві дощу не прогнозують.
"Лише в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликого (дощу – 24 канал). Вдень +24 градуси, ввечері – +18...+20 градусів", – розповіла Діденко.
Ба більше, на День Державного Прапора України у Києві буде сонячно та до +25 градусів.
На День Незалежності, 24 серпня, погода в Києві обіцяє бути хорошою – буде багато сонця, дощ не очікується. Вдень буде +24...+26 градусів, а ввечері – +18… +20 градусів,
– розповіла Діденко.
Проте вона зазначила, що "можливі уточнення". До речі, синоптикиня також розповіла, що 19 серпня у більшості території країни буде свіже, комфортне повітря. Удень прогнозують +22..+27 градусів, а вночі та вранці всього +10...+16 градусів.
На Дніпропетровщині, Полтавщині, Запоріжжі та Херсонщині буде до +27…+29 градусів. Тільки у східних областях буде найтепліше – +28...+32 градуси.
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