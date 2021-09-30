На Львівщині з'явилися чудернацькі червонокнижні гриби: цікаві фото

Нещодавно на Старосамбірщині знайшли дуже цікавий гриб – Квітохвісник Арчера. Через надзвичайну рідкісність його занесли до Червоної книги України.

Гриб знайшли під час підготовки до фестивалю. Допис викликав справжній шквал коментарів.

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На Львівщині знайшли червонокнижний гриб

Під час підготовки до фестивалю "В гості до Бойків та отця Михайла Зубрицького" знайшли червонокнижний гриб – Квітохвісник Арчера.

На підготовці до фестивалю "В гості до Бойків та отця Михайла Зубрицького" на "Мшанецьких колибах" було знайдено рідкісного і дуже цікавого гриба Квітохвісник Арчера,

– розповів Олег Максимич.

Гриб трапляється на Заході України. У Червоній книзі він описаний, як приречений на зникнення. Цей гриб знаходять дуже рідко – у вигляді поодиноких або зібраних у групи по 6 – 8 плодових тіл.

Квітохвісник Арчера має вигляд червоної зірки, тож його часто плутають з квіткою. Гриб досить неприємно пахне, щоб привабити мух, які розносять його спори.



На Львівщині знайшли червонокнижний гриб / Фото Олега Максимича

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Допис викликав шквал коментарів у мережі

Під дописом користувачі мережі почали залишати безліч коментарів. Одні люди дивувалися з вигляду чудернацького гриба, інші – казали, що досить часто його зустрічали.

"У Стрільбичах також ростуть такі гриби";

"У моєму селі (Сусідовичах) їх повно";

"Цей гриб називається пальці диявола, ще такий гриб росте у Чехії, ми знаходили";

"То колись був рідкісний, бо батьківщина цього гриба – Австралія. Гриб з великою швидкістю захоплює територію українських лісів";

"Знаходив декілька днів тому. Смердить дохлятиною";

"В мене в городі таких багатенько".



Гриб виявили під час підготовки до фестивалю / Фото Олега Максимича



Жителі області кажуть, що часто зустрічають такі гриби / Фото Олега Максимича