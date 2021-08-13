Львівщиною активно циркулює штам Дельта, – головний медик області

На Львівщині зафіксували лише 7 випадків інфікування новим штамом коронавірусу Дельта. Однак у ЛОДА переконані, що він активно циркулює територією області.

Штам Дельта здебільшого виявили у людей, які повернулись із за кордону. З 7 інфікованих 2 людини нікуди не їздили.

До теми На Львівщині підтвердили 7 випадків Дельта-штаму: 2 хворих нікуди не виїжджали

На Львівщині є ризик інфікуватись штамом Дельта

Поки на Львівщині підтвердили лише 7 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта. Однак директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис зазначив, що він вже активно циркулює територією області. П'ятеро хворих повернулися із за кордону, а інші двоє – нікуди не виїжджали.

Це говорить про те, що штам циркулює у нас на території області. Тому ризики інфікуватися є вищими навіть при нетривалій комунікації,

– зазначив Чемерис.

Посадовець закликав жителів Львівщини вакцинуватися та не нехтувати протиепідемічними нормами – масками, соціальною дистанцією та гігієною рук.

"Ці правила карантину залишаються. Ми пережили вже кілька хвиль COVID-19 і, коли ми чітко дотримувалися карантинних обмежень, то відзначали зменшення кількості захворювання", – підсумував головний медик області.

Загалом в Україні виявили вже 300 випадків зараження штамом коронавірусу Дельта. Лише на Рівненщині 80% хворих на коронавірус – інфіковані цим штамом.

Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу