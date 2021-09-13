На Львівщину сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 13 – 17 вересня

Синоптики знову прогнозують на Львівщині грози, град та зливи. Негоду супроводжуватимуть пориви штормового вітру.

Однак погода буде доволі теплою. Вдень температура сягатиме 23 градусів вище за нуль.

До теми Грози на Заході та сонячно у інших регіонах: прогноз погоди на 13 вересня

Прогноз погоди на 13 – 17 вересня

У понеділок, 13 вересня, погоду на Львівщині визначатиме проходження холодного фронту із заходу. В області буде мінливо хмарно. Вдень синоптики прогнозують грози та шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Також очікують град. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень температура становитиме 21 – 23 градуси тепла.



Прогноз погоди на 13 вересня / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 14 вересня, на Львівщині також буде мінливо хмарно. Істотних опадів не прогнозують, однак ймовірні короткочасні грозові дощі.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.



Прогноз погоди на 14 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 15 вересня, в області буде мінливо хмарно. Істотних опадів не очікують. Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів вище нуля, а вдень – 20 – 22 градуси тепла.



Прогноз погоди на 15 вересня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 16 вересня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий дощ. Ймовірні грози. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 18 до 20 градусів вище за нуль.



Прогноз погоди на 16 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 17 вересня, в області також буде хмарно з проясненнями. Подекуди йтиме невеликий дощ. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 10 – 12 градусів вище нуля, а вдень – 16 – 18 градусів тепла.



Прогноз погоди на 17 вересня / Дані Укргідрометцентру