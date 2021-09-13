Однак погода буде доволі теплою. Вдень температура сягатиме 23 градусів вище за нуль.

До теми Грози на Заході та сонячно у інших регіонах: прогноз погоди на 13 вересня

Прогноз погоди на 13 – 17 вересня

У понеділок, 13 вересня, погоду на Львівщині визначатиме проходження холодного фронту із заходу. В області буде мінливо хмарно. Вдень синоптики прогнозують грози та шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Також очікують град. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень температура становитиме 21 – 23 градуси тепла.



Прогноз погоди на 13 вересня / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 14 вересня, на Львівщині також буде мінливо хмарно. Істотних опадів не прогнозують, однак ймовірні короткочасні грозові дощі.

Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.



Прогноз погоди на 14 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 15 вересня, в області буде мінливо хмарно. Істотних опадів не очікують. Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів вище нуля, а вдень – 20 – 22 градуси тепла.



Прогноз погоди на 15 вересня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 16 вересня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий дощ. Ймовірні грози. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 18 до 20 градусів вище за нуль.



Прогноз погоди на 16 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 17 вересня, в області також буде хмарно з проясненнями. Подекуди йтиме невеликий дощ. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 10 – 12 градусів вище нуля, а вдень – 16 – 18 градусів тепла.



Прогноз погоди на 17 вересня / Дані Укргідрометцентру