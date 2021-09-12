На всій території України буде тепло. У середньому температура прогріється до +20...+27 градусів.

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Погода в регіонах України 13 вересня

У більшості областей України буде тепла погода без опадів. Найспекотніше буде на Півдні країни – там температура прогріється до рекордних +26...+28 градусів.

Дощі з грозами прогнозують у західному регіоні. Зокрема синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною".

Дощі прогнозують на:

Закарпатті;

Прикарпатті;

Львівщині;

Волині;

Рівненщині;

Тернопільщині;

Житомирщині;

Хмельниччині;

Київщині.

У Києві понеділок буде теплим, до +23...+26 градусів. Дощ – ймовірний, але скоріше в другій половині дня чи вже надвечір,

– написала Діденко.

Погода у містах України 13 вересня

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +25..+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26



Погода 13 вересня / Карта Укргідрометцентру