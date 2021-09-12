На всій території України буде тепло. У середньому температура прогріється до +20...+27 градусів.
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Погода в регіонах України 13 вересня
У більшості областей України буде тепла погода без опадів. Найспекотніше буде на Півдні країни – там температура прогріється до рекордних +26...+28 градусів.
Дощі з грозами прогнозують у західному регіоні. Зокрема синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною".
Дощі прогнозують на:
- Закарпатті;
- Прикарпатті;
- Львівщині;
- Волині;
- Рівненщині;
- Тернопільщині;
- Житомирщині;
- Хмельниччині;
- Київщині.
У Києві понеділок буде теплим, до +23...+26 градусів. Дощ – ймовірний, але скоріше в другій половині дня чи вже надвечір,
– написала Діденко.
Погода у містах України 13 вересня
Ужгород – +24...+26
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +25..+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +23...+25
Харків – +24...+26
Київ – +24...+26
Погода 13 вересня / Карта Укргідрометцентру