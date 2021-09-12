На всей территории Украины будет тепло. В среднем температура прогреется до +20...+27 градусов.

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Погода в регионах Украины 13 сентября

В большинстве областей Украины будет теплая погода без осадков. Жарче всего будет на Юге страны – там температура прогреется до рекордных +26...+28 градусов.

Дожди с грозами прогнозируют в западном регионе. В частности синоптик Наталья Диденко рассказала, что "на территорию Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включительно с Винничиной".

Дожди прогнозируют на:

Закарпатье;

Прикарпатье;

Львовщине;

Волыни;

Ровненщине;

Тернопольщине;

Житомирщине;

Хмельнитчине;

Киевщине.

В Киеве понедельник будет теплым, до +23...+26 градусов. Дождь – вероятный, но скорее во второй половине дня или уже под вечер,

– написала Диденко.

Погода в городах Украины 13 сентября

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +25..+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26



Погода 13 сентября / Карта Укргидрометцентра