На всей территории Украины будет тепло. В среднем температура прогреется до +20...+27 градусов.
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Погода в регионах Украины 13 сентября
В большинстве областей Украины будет теплая погода без осадков. Жарче всего будет на Юге страны – там температура прогреется до рекордных +26...+28 градусов.
Дожди с грозами прогнозируют в западном регионе. В частности синоптик Наталья Диденко рассказала, что "на территорию Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включительно с Винничиной".
Дожди прогнозируют на:
- Закарпатье;
- Прикарпатье;
- Львовщине;
- Волыни;
- Ровненщине;
- Тернопольщине;
- Житомирщине;
- Хмельнитчине;
- Киевщине.
В Киеве понедельник будет теплым, до +23...+26 градусов. Дождь – вероятный, но скорее во второй половине дня или уже под вечер,
– написала Диденко.
Погода в городах Украины 13 сентября
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +25..+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +23...+25
Харьков – +24...+26
Киев – +24...+26
Погода 13 сентября / Карта Укргидрометцентра