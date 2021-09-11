Там разрушения причинил мощный торнадо. От удара стихии погиб пожарный и один гражданский. Раненых насчитали 9.
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Смерч в Италии 10 сентября: подробности и фото
47-летний пожарный и 86-летний пенсионер погибли на острове Пателлерия из-за торнадо. Ранения получили 9 человек, 4 из них в тяжелом состоянии.
- Все произошло примерно в 19 часов 10 сентября: смерч буквально поднял в воздух десятки автомобилей.
- Пострадали также дороги и дома.
- Как отметил один из пострадавших, его "дом полностью выпотрошен, крыша и двери просто исчезли".
Мэр Пантеллерии Винченцо Кампо сказал: "Мы все еще оцениваем произошедшее". В муниципалитете объявили траур.
Торнадо пронесся по острову Пантеллерия в Италии: смотрите фото разрушений
Также власти сообщили, что вихрь образовался в море, а затем пронесся по острову и едва не добрался аэропорта. Предусмотреть такие торнадо синоптики не могут. Подобного же в регионе Сицилия не видели с 2018 года.
Последние резонансные атаки стихии в мире
- 29 августа в Калифорнии зафиксировали на видео огненный смерч.
- 1 сентября Испанию накрыла чрезвычайно мощное наводнение.
- А 2 сентября циклон Ида перевернулся на Нью-Йорк.